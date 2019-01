Incendio distrugge un'auto e una casa, tre ustionati: gravissimo un 18enne

Poco prima delle 15 di venerdì, un incendio divampato da un’auto si è subito esteso alla struttura rurale dove era parcheggiata e all’abitazione attigua in una contrada di Conco: feriti tre giovani nel tentativo di spegnere le fiamme.

Il giovane più grave, un 18enne, ha subito ustioni al volto ed è stato elitrasportato all'ospedale di Verona gli altri due - in codice giallo e in codice verde - portati in ambulanza al nosocomio di Bassano.

I vigili del fuoco accorsi da Asiago e Bassano con tre automezzi antincendio e dieci operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando l’estensione del rogo all’abitazione. I tre feriti sono stati assistiti dal personale del Suem118. Completamente distrutta dalle fiamme la struttura rurale annessa. Le operazioni di soccorso sono tuttora in atto.