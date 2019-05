A fuoco un macchinario: conceria evacuata

Ingenti danni alla conceria Benetti in via Chiampo ad Arzignano per l'incendio di un macchinario avvenuto lunedì mattina durante il turno di lavoro. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno impedito alle fiamme di estendersi in altre aree dell'azienda.

Gli operai sono stati fatti evacuare dopo che la conceria è stata invasa da un denso fumo nero. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei pompieri: secondo una prima ricostruzione il macchinario si sarebbe surriscaldato tanto da provocare la sua autocombustione.

