VIDEO|Inferno di fuoco all'alba: colonna di fumo visibile per chilometri

Rotogal, azienda di pellicole e di nastri adesivi, coinvolta in un spaventoso rogo. La ditta, ai confini col Vicentino, è interessata fin dalle prime ore del mattino da un pauroso incendio. La colonna di fumo è visibile a molti chilometri di distanza. Sul posto molte squadre dei pompieri di Vicenza e di Padova.

Una scena drammatica, come descrive padovaoggi si presenta agli occhi di chi si trova a transitare nella zona di San Pietro in Gu. Un'imponente colonna di fumo nero dalle 7.30 si innalza infatti dalla grande area che ospita la Rotogal Snc. Il colosso leader nella produzione di nastri adesivi è stato avvolto dalle fiamme alle prime ore di mercoledì. I pompieri sono intervenuti in forze per tentare la non facile impresa di arginare il rogo, che fa temere il disastro ambientale dal momento che la ditta lavora anche con materie plastiche e colle. Il fumo che si innalza da via Cavour è visibile da diversi chilometri di distanza. I soccorritori sono al lavoro e al momento non si hanno ulteriori notizie circa eventuali feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 10

Si teme il disastro ambientale per l'incendio alla Rotogal, colosso leader nella produzione di nastri adesivi, dal momento che la ditta lavora anche con materie plastiche e colle. Sul posto interverranno anche i tecnici di Arpav, come chiarito dal sindaco di San Pietro In Gu Paolo Polati che, come scrive Padovaoggi, ha diramato un avviso urgente con l'avvertenza di "rimanere chiusi in casa tenendo chiuse porte e finestre fino a nuove indicazioni". Per il momento ancora nessuna indicazione da parte dei Comuni Vicentini confinanti, Bressanvido, Pozzoleone, Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino

AGGIORNAMENTO ORE 11: NEL VICENTINO NESSUN ALLARME

«Incendio quasi domato e in via di stabilizzazione a San Pietro In Gu». A comunicarlo Renzo Segato, sindaco di Quinto Vicentino, comune confinante con la zona interessata dall'incendio. «Ho sentito i tecnici che stanno operando sul posto e l'allarme sembra rientrato, inoltre il vento sta soffiando verso sud est e quindi - sentendo anche il sindaco di Bolzano Vicentino - abbiamo realizzato che per quanto riguarda i nostri comuni non sono necessarie alcune misure precauzionali. In ogni caso siamo in contatto con l'Arpav per avere il monitoraggio dei campioni dell'aria che stanno eseguendo»

