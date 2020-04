In fiamme la cima Marana: incendio di proporzioni preoccupanti

Allarme per un incendio in corso dal primo pomeriggio di sabato a Cima Marana nel comune di Crespadore. Le fiamme, che si sono sviluppate per motivi ancora sconosciuti, hanno in breve tempo ricoperto una vasta area boschiva tanto che i vigili del fuoco, per ora intervenuti con due squadre, stanno valutando l'intervento dell'elicottero.

Secondo le prime informazioni l'incendio, la cui colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza, avrebbe raggiunto dimensioni talmente vaste da non potere essere contenuto facilmente.

(notizia in aggiornamento)