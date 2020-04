Rogo nella notte: distrutto dalle fiamme un casone

Alle 22:50 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Morar ad Asiago per un incendio di un casone di legno ad uso agricolo.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento con due automezzi, hanno spento le fiamme nell'edificio di circa 50 metri quadrati il quale era già in disuso da tempo ed era stato anche danneggiato dalla tempesta Vaia.

Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta e dei carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate mezzora dopo la mezzanotte.