Incendio nel rudere, a rischio le case vicine

Giovedì sera, alle 22 circa,i vigili del Fuoco sono intervenuti in contra Zovi a Schio per l'incendio di una vecchia struttura rurale abbandonata, una volta adibita a stalla con soppalco per il fieno.

I vigili del fuoco accorsi da Schio e Vicenza con 3 automezzi e 7 operatori,sono riusciti a circoscrivere le fiamme alla stalla abbandonata, evitando l'estensione del rogo alle case adiacenti.

Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo la mezzanotte.