Fiamme in abitazione, a fuoco la canna fumaria

Intorno alle 3.30 di sabato, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Fermi, a Quinto Vicentino per un presunto incendio alla canna fumaria di un'abitazione.

Una volta arrivati sul posto però, anno potuto appurare come le fiamme avessero interessato l'isolante e pertanto sono stati costretti ad abbattere la parete per arginare le fiamme. L'intervento si è protratto per diverse ore.