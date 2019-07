Incendio Brendola, Vigili del Fuoco verso lo sciopero: «Un disastro annunciato»

Il giorno dopo il devastante incendio alla Isello Vernici, che ha visto impegnato molti automezzi dei pompieri provenienti da ogni parte della provincia e più di sessanta uomini, il sindacato di base dei vigili del fuoco del Veneto annuncia lo stato di agitazione e presenta una richiesta di un tavolo di conciliazione in prefettura.

«In queste tipologie di intervento è fondamentale l’arrivo sul posto, in breve tempo, di diversi automezzi e uomini in quanto la propagazione dell’incendio, a causa delle alte temperature, potrebbe essere tanto veloce da non riuscire a controllarla -scrivono in un comunicato - denunciamo ancora una volta l’inadeguata risposta all’urgente richiesta di intervento che ha comportato la necessità di inviare rinforzi da altri comandi della regione per sopperire alla mancanza di personale e automezzi. Sono stati smobilitati 5 ben comandi provinciali, lasciando sguarniti interi territori della regione. Non solo Vicenza è in queste condizioni ma tutti i comandi provinciali. Parimenti automezzi e attrezzature, insufficienti all’evento, sono stati richiesti da altri comandi VF della regione, con un logico aumento dei tempi di intervento».