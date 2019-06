Rogo alla Bassano Parquet: «Nessun inquinamento dell'aria»

La sera del 18 giugno i tecnici del Dipartimento Arpav di Vicenza sono intervenuti sul luogo dell’incendio presso l’azienda Bassano Parquet. L’incendio aveva interessato materiale combustibile tipo carta, legno, listoni di parquet, film polietilene da imballo oltre che alcuni pannelli solari posti sul tetto dell’edificio.

Le analisi

Le misure con fiale colorimetriche comunque effettuate non hanno rilevato presenza di monossido di carbonio, ossidi di azoto, formaldeide e acido cianidrico e il campionamento dell’aria, rilevato tramite canister, è stato inviato per l’analisi al laboratorio Arpav. I risultati analitici, acquisiti oggi, evidenziano solo modeste concentrazioni di toluene (qualche microgrammo per metro cubo).

Il giorno successivo (19 giugno) i tecnici Arpav sono ritornati presso l’azienda per una valutazione delle eventuali criticità ambientali provocate dall’incendio insieme al Sindaco e a personale del Comune di Cassola, accompagnati dal titolare della Bassano Parquet. Nei prossimi giorni sarà richiesta al Sindaco l’emissione di un’ordinanza per la rimozione dei rifiuti generati dall’incendio e il ripristino dei luoghi.