Incendio divampa nella ditta di parquet: area isolata per il fumo nero

Una colonna di fumo nero e denso visibile da chilometri di distanza e un odore acre arrivato fino in città. La causa un furioso incendio che si è sviluppato verso le 19:30 di martedì alla Bassano Parquet di via Tito Speri a Cassola.

Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno circoscritto il rogo, e la polizia del commissariato della città del Grappa che ha messo in sicurezza la zona, isolandola. Ancora sconosciute le cause dell'incendio che, a quanto sembra è partito con un focolaio divampato in un grande magazzino.

Inevitabili i disagi alla circolazione e la paura tra i residenti che hanno dato ampio spazio all'avvenimento con testimonianze video e fotografiche apparse sui social network e in particolare sulla pagina Facebook "Sei di Bassano se...". I pompieri a tarda sera erano ancora impegnati nella lunga operazione di spegnimento. Sul luogo sono arrivati anche i tecnici del'Arpav.