Incendio in fattoria: vitellini salvati dai pompieri

I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di domenica per domare un principio di incendio in un'azienda agricola di via Garziere a Zanè. Una squadra, giunta da Schio, è stata impegnata dalle 14.30 per contenere il rogo di alcune rotoballe di fieno depositate in un fienile aperto. L'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero nella vicina stalla dove si trovavano dei vitelli da allevamento.

L'allarme è stato lanciato dai vicini che hanno visto del fumo uscire dalla stalla. I proprietari dell'azienda non erano presenti al momento dell'incendio, divampato per probabile autocombustione. I danni sono in via di quantificazione ma le fiamme non avrebbero interessato macchinari agricoli.