Devastante rogo in un'azienda agricola: danni ingenti

Pauroso incendio di un grande capannone agricolo in via Nicolosi a Monticello Conte Otto. Secondo una prima stima sono andate in fumo circa 1000 rotoballe e distrutti tutti i mezzi all'interno dello stabile. Dalle 10:30 di sabato mattina i vigili del fuoco, intervenuti con 24 operatori e sette squadre provenienti da Vicenza, Bassano, Padova, Cittadella e con i volontari dei pompieri di Recoaro e Thiene.

La colonna di fumo, causata dall'incendio, è visibile a molti chilometri di distanza. Le operazioni continueranno probabilmente per tutta la giornata.

(IN AGGIORNAMENTO)