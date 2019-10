Autocarro incendiato e abbandonato in un fondo agricolo: indagini in corso

Mercoledì notte un autocarro di proprietà della ditta Gioospeed, con sede a Venezia, è stato rinvenuto in fiamme in un fondo agricolo di via Marconi, a Torri di Quartesolo.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma unitamente ad una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vicenza, che dopo aver spento le fiamme hanno da inizio all’attività di indagine che, al momento, sembra escludere la causa accidentale del rogo.