Scoppia l'incendio in parcheggio: auto distrutta dalle fiamme, probabile corto

Poco dopo la mezzanotte di venerdì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Rinaldo Arnaldi a Montecchio Maggiore per l’incendio di auto.

I pompieri accorsi dal distaccamento di Arzignano, hanno spento le fiamme della vecchia Fiat Bravo, evitando il coinvolgimento di altre due auto parcheggiate vicino.

Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.