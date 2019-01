Auto prende fuoco in corso: poliziotti si improvvisano pompieri

Poco prima delle 9, i vigili del fuoco sono intervenuti in corso San Felice a Vicenza per un principio d’incendio d’ auto: illeso l’autista. Il conducente, mentre percorreva la via verso il centro, si è accorto del fumo venire fuori dal cofano ed ha accostato, scendendo dall’auto.

Primo risolutivo spegnimento da parte di una pattuglia della polizia di stato in transito, che con un estintore ha evitato l’estensione delle fiamme all’intero mezzo. La squadra dei pompieri accorsa dalla centrale ha completato lo spegnimento dell’auto mettendo in sicurezza la Ford Focus. Probabilmente elettriche le cause al vaglio dei vigili del fuoco, che hanno innescato le fiamme. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora con la rimozione del mezzo dalla parte di un carro attrezzi.

