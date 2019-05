In fiamme appartamento al 7º piano

Alle 11.45 del primo maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Kennedy ad Arzignano per l’incendio divampato all’interno di appartamento al 7° piano di un condominio: nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre accorse dal locale distaccamento e dalla centrale di Vicenza con l’autoscala hanno subito circoscritto il fuoco, evitando il coinvolgimento di tutto l’appartamento, dove vi risiede una famiglia straniera composta da 4 persone.

A scopo cautelativo l’intero condominio nelle fase iniziale dell’incendio è stato fatto evacuare. Le fiamme sono state probabilmente innescate da una termocoperta e si sono estese al materasso e alla mobilia della stanza.

Danni da fumo in tutto l’appartamento di cui è stato inibito l’uso fino al ripristino degli impianti e della salubrità dell’ambiente. Sul posto il vicesindaco e i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza.