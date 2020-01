Fumo e fiamme in appartamento: condominio danneggiato, sindaco dispone lo sgombero

Il vicesindaco Matteo Tosetto, in sostituzione del sindaco, ha firmato lunedì un'ordinanza di sgombero dell'immobile al civico 41 di via Zaguri dove, all'interno di un appartamento, lo scorso 25 gennaio si è verificato un incendio che ha provocato lo scarico di fumi anche al di fuori dell'abitazione coinvolta.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza, intervenuto per lo spegnimento dell'incendio, ha disposto il divieto di utilizzo di tutti gli appartamenti dello stabile poiché le fiamme, il calore e il fumo, che hanno danneggiato il vano scala, potrebbero aver deteriorato anche la struttura dell'edificio.

Pertanto il vicesindaco, a tutela dell'incolumità delle persone, vieta l'accesso nella palazzina, ad eccezione dei tecnici incaricati, fino alla messa in sicurezza a seguito dell'esecuzione delle opere necessarie. Ordina ai proprietari, all'amministratore o a chi ne ha la disponibilità di delimitare l'area per impedirne l'accesso e di provvedere al ripristino della salubrità degli ambienti e alle opere di messa in sicurezza, con verifica strutturale a firma di un tecnico abilitato.