Strage di polli nel devastante rogo: incendio ai confini del Vicentino

Ci sono anche i vigili del fuoco di Vicenza e di Lonigo con due mezzi, tra i quali un'autobotte, impegnati con i colleghe da Padova, Este e da tutto il Veneto, a spegnere il rovinoso incendio scoppiato poco dopo le 14 di venerdì alla "Fattoria Cillo", di Santa Margherita d'Adige, nel Padovano e ai confini con la provincia Berica.

Il rogo ha prodotto una colonna di fumo nero visibile lungo la Valdastico Sud. A Santa Margherita, frazione del nuovo Comune di Borgo Veneto, la cui punta confina con il territorio comunale di Pojana Maggiore e Noventa Vicenza, sta bruciando un capannone con 270.000 polli, moltissimi dei quali già inceneriti, secondo le ultime notizie. Da quanto riportato sui social, l'odore è nauseante.

Il vasto incendio, come scrive padovaoggi.it ha causato gravissimi danni a uno stabilimento in zona Taglie, provocando la morte di decine di animali ed è divampato poco prima delle 14 di venerdì in via Lunga dove ha sede l'azienda zootecnica che alleva pollame.

Molto seri i danni alla struttura, con un primo capannone invaso dalle fiamme che hanno poi intaccato anche un locale attiguo. Non risultano persone ferite, ma il bilancio per quanto riguarda gli animali è serio. Centinaia, se non migliaia, dei 300mila polli sarebbero morti nel rogo.

Sul posto stanno operando i pompieri con otto automezzi antincendio e 34 operatori. Alle 16 le operazioni di spegnimento erano ancora in corso.