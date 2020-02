Scoppia l'incendio in abitazione: uomo intossicato dai fumi, trasferito in ospedale

Domenica mattina, intorno alle 7, la chiamata ai Vigili del fuoco per un incendio in abitazione a Povolaro di Duevilla, in via Marosticana.

Secondo le prime informazioni, un uomo è rimasto intossicato dai fumi sprigionati in abitazione dopo il propagarsi delle fiamme. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasferito in ospedale in codice giallo.

(articolo in aggiornamento)