Fiamme in abitazione: probabile cortocircuito, madre e figlio intossicati

Mercoledì mattina, intorno alle 10, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Casale Sant’Angelo a Schio per l’incendio divampato all’interno di un’abitazione: una signora anziana e il figlio portati in ospedale per aver respirato del fumo.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno spento le fiamme che hanno riguardato la stanza da letto al primo piano utilizzata dal signore 55enne, che vive con la mamma. Entrambi sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem e portati in pronto soccorso. Danni da fumo in tutta l’abitazione.

Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza con l’arieggiamento dei locali.