Paura sull'Altopiano, incendio in abitazione: le fiamme distruggono la lavanderia

Sabato mattina, i vigili del fuoco di Asiago sono intervenuti in contrada Lessi, ad Enego per un incendio in abitazione.

Arrivati sul posto i pompieri hanno messo in sicurezza l'area. Completamente distrutto dalle fiamme il locale adibito a lavanderia. All'origine del rogo potrebbe esserci un corto circuito. I residenti non hanno riportato ferite o lesioni.