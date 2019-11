Volo di 5 metri dal capannone: gravissimo operaio

Gravissimo incidente sul lavoro lunedì mattina a Malo nell'azienda Marmi De Marchi di via Barsanti. Per cause in corso di accertamento, verso le 10, un operaio 35enne vicentino è caduto da un'altezza di cinque metri mentre stava lavorando su di un impianto fotovoltaico.

Immediato l'intervento del Suem, anche con l'elisoccorso, ma a causa dei gravi politraumatismi non è stato possibile trasportare subito in elicottero il ferito in ospedale. I medici hanno quindi stabilizzato l'uomo all'interno dell'ambulanza per poi procedere al ricovero nel nosocomio di Santorso, dove il giovane versa in gravissime condizioni.

Sul posto a Malo i vigili del fuoco, carabinieri e personale dello Spisal per i rilievi.

