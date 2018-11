Inaugurazione IperTosano a Costabissara: code fuori e traffico in tilt

Sin dal mattino di giovedì la statale Pasubio è rimasta preda degli "opening victims".

L'inaugurazione del nuovo punto vendita Tosano, a Costabissara, ha provocato gravissimi disagi al traffico. Non solo: la frenesia da shopping è talmente salita alle stelle da far mettere tutti in fila fuori con il carrello. Sui social si è riversata la rabbia dei residenti in zona.