In Sicilia con una tonnellata di hashish: arrestato camionista vicentino

Anche un bassanese in manette a seguito dell'operazione delle forze dell'ordine in Sicilia. Dopo il sequestro di mille chili di hashish a Partinico scattano altri due arresti. Gli agenti della polizia hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale su richiesta della Procura, nei confronti del 58enne catanese Antonino Palumbo e il 56enne di Bassano del Grappa Sergio Compostella. Sono accusati in concorso del reato di trasporto di stupefacente aggravato dall’ingente quantità.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile palermitana sarebbero stati loro due a importare in Sicilia la tonnellata di hashish sequestrata a fine giugno. I militari del Gico della guardia di finanza, a seguito di una soffiata e dopo una lunga attività di osservazione, sono entrati in azione bloccando e arrestando il 52enne Giovanni Vitale, che si trovava alla guida di un furgone Fiat Ducato sul quale sono stati trovati 25 sacchi di juta pieni di stupefacente.

A quel punto gli agenti della Mobile si sono messi sulle tracce di chi aveva consegnato quella grossa partita di droga a Partinico, costituita da panetti marchiati con la scritta "Sky 1". Palumbo e Compostella, provenienti da direzioni diverse, sono stati visti in un autogrill dove si erano fermati per prendere un caffè insieme. Informata l’autorità giudiziaria i poliziotti, con il supporto dei colleghi di Padova e Treviso, hanno atteso che il gip firmasse l’ordinanza con cui i due sono stati rinchiusi nel carcere di Treviso.

Fonte: palermotoday.it