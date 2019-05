Dalla Serbia a Vicenza dentro un carro merci

Alle 13.20, i vigili del fuoco sono o intervenuti presso lo scalo ferroviario di Vicenza per soccorrere quattro persone, che si trovavano all’interno di un carro merci proveniente dalla Serbia.

L’allarme è scattato in stazione quando alcune persone hanno sentito il rumore e le grida di aiuto provenire all’interno di uno dei 25 carri del treno fermo in sosta tecnica. Il convoglio è stato spostato su un binario non elettrificato per permettere ai vigili del fuoco d’intervenire.

Le quattro persone, che si trovavano in unico carro pieno di cereali, sono state estratte dai pompieri in discrete condizioni. I malcapitati di origine nord africana sono stati assistiti dal personale del suem 118 presenti con un’ambulanza. Tutti e venticinque i carri sono stati controllati al personale dei pompieri per escludere la presenza di altre persone.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono state coadiuvate dal vice comandante Giovanni Vassallo e dal capo turno. Sul posto la Polfer e le pattuglie della polizia di stato, che hanno preso in consegna le persone per l’identificazione. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore e mezza.