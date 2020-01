Annunciano l'uscita di un video imbrattando i muri: denunciati 4 giovanissimi

Se volevano farsi pubblicità ci sono riusciti, ma forse non nel modo che si sarebbero aspettati. Nella serata di mercoledì, verso le 23, quattro giovani - due dei quali ancora minorenni - sono stati infatti denunciati dalla polizia per imbrattamento dei muri della città.

La pattuglia della volante era uscita su segnalazione di un cittadino che aveva visto dei ragazzi intenti a usare delle bombolette di colore sulle mure che fiancheggiano la stradella dei Filippini, poco dopo il cinema Roma. Gli agenti hanno fermato i quattro in contrà san Marcello: avevano le mani imbrattate, tre bombolette di vernice spray e uno stencil.

A quel punto, messi alle strette, i giovani - tutti vicentini - non hanno potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità, spiegando che attraverso quelle scritte stavano pubblicizzando un video musicale di loro produzione chiamato "Polvere", in uscita su Youtube il 31 gennaio. I quattro si sono anche offerti di riparare all'atto di vandalismo compiuto, ma la denuncia, prevista in questi casi d'ufficio, è comunque partita.