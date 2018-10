Imbrattano i muri in centro: fermate due americane

Operazione anti imbrattamento della polizia locale ieri pomeriggio in contra' Montagna. Alle 16 una pattuglia di passaggio nell'area ha notato un gruppo di ragazzi seduti sulla scalinata che da contra' Montagna porta a Motton San Lorenzo. Tra loro due ragazze che, in piedi, stavano disegnando sul muro della scalinata. Gli agenti sono intervenuti e, nel fuggi fuggi generale, hanno fermato le due ragazze colte in flagranza di imbrattamento con pennarelli.

Le due ragazze, americane, non parlavano italiano e non erano disposte a rilasciare le proprie generalità, dichiarando di essere prive di documenti di identità e di essere minorenni. È Intervenuta anche una seconda pattuglia e, contattato l'ufficio di polizia giudiziaria, le due ragazze sono state accompagnate al comando e identificate: W.A., 19 anni, residente a Vicenza e L. A., 18 anni, residente a Bolzano Vicentino. Gli agenti hanno quindi verificato il contenuto degli zaini delle ragazze, alla ricerca di materiale utilizzato per imbrattare e hanno trovato marijuana per totali 3,56 grammi, come confermato all'ufficio di polizia scientifica della questura. Sono scattate quindi la sanzione per imbrattamento pari a 500 euro e la segnalazione in prefettura per possesso di sostanza stupefacente.

"L'ennesimo episodio di maleducazione - commenta il sindaco Francesco Rucco - su cui ho chiesto alla polizia di intervenire con decisione. A breve sarà operativa l'ordinanza contro lo stazionamento sulla scalinata di palazzo Chiericati, che va proprio in questa direzione. Sarà una sperimentazione, con possibilità di prevedere lo stesso divieto in altre zone sensibili della città."