Il principe Carlo alla Strada delle 52 Gallerie

Una delle grandi opere più suggestive al mondo: il principe Carlo, in Italia dal 31 marzo al 5 aprile e nel Vicentino il primo, non vuole perdersi l'emozione di percorrere almeno un tratto della Strada delle 52 gallerie, realizzata nel 1917 dalla 33ª Compagnia minatori del 5º reggimento dell'Arma del genio dell'Esercito Italiano, con l'aiuto di sei centurie di lavoratori.



Secondo quanto riferisce il Giornale di Vicenza, le forze dell'ordine hanno già affettuato sopralluoghi a Bocchetta Campiglia, dove il reale inglese dovrebbe atterrare in elicottero, ma sui dettagli della tappa vige il massimo riserbo.