Il generale La Gala al Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza: "Oltre 30 militari in più"

Il Comandante della Legione Carabinieri “Veneto”, Generale di Brigata Giuseppe La Gala, questa mattina, amrtedì 6, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza. Lo riferisce un comunicato del comando stesso.

Il Generale, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Alberto Santini, ha incontrato gli Ufficiali, i Comandanti delle Stazioni ed una folta rappresentanza dei Carabinieri della provincia, ai quali ha rivolto parole di ringraziamento e vivo apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso nel controllo del territorio e nel contrasto alla criminalità, nonché per l’importantissima opera di prossimità e vicinanza alla popolazione.

L’Ufficiale Generale si è, quindi, soffermato sui risultati operativi conseguiti, giudicati di piena soddisfazione, favoriti ovviamente dalla puntuale attività di prevenzione e dalla presenza sul territorio, che ha portato ad un’ulteriore sostanziale flessione nel numero di reati consumati sia nell’Alto Vicentino che nel resto della provincia e nel capoluogo. Al riguardo, ha esortato tutti i militari a non abbassare mai la guardia e svolgere sempre con senso di responsabilità e con totale dedizione il proprio delicato incarico a favore ella collettività.

Il Comandante della Legione ha – in ultimo - annunciato l’imminente assegnazione al Comando Provinciale di oltre 30 nuovi giovani carabinieri, destinati a rinforzare le Stazioni/Tenenze della provincia, considerate presidi insostituibili per il reale controllo del territorio e più in generale per il mantenimento della legalità in tutte le sue forme, a protezione dell’ordinato sviluppo socio-economico delle comunità affidate alle cure dell’Arma.

Presente anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza, a sottolineare l’indissolubile legame che unisce i militari in servizio e quelli in congedo, conclude la nota.