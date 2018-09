Il "buco" tra le giostre, Rucco: "Inaccettabile! Ognuno si assuma le proprie responsabilità"

“Inaccettabile! E' inaccettabile che si verifichino episodi come questo in un luogo dove è presente l'esercito e dove abbiamo un presidio fisso della polizia locale. Chi non si comporta secondo le regole deve essere allontanato. Tanto più se succede in pieno giorno e a pochi passi da una giostra per bambini. Venerdì sarò dal prefetto per un incontro già in programma sulla sicurezza e sottoporrò la questione anche a lui: se non basta quello che stiamo facendo bisogna fare di più e ognuno si deve prendere le proprie responsabilità”.