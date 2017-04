Monte Grappa, soccorritori alla ricerca di un 59enne disperso

Sembrava un'escursione come tante, per lui appassionato di camminate in montagna, ma da sabato pomeriggio, quando è stato visto per l'ultima volta su un sentiero, del 59enne di Seren del Grappa Ido Bof non si hanno più notizie.

Non vedendolo rientrare, la sorella ha lanciato un allarme al quale hanno risposto numerosi soccorritori. Le ricerche sono cominciate attorno alle 13 di domenica e sono proseguite per tutto il giorno di Pasqua.

L'uomo era stato visto per l'ultima volta sul sentiero che da Caupo si inerpica verso località Guizza alle pendici del Monte Roncon.

Sul posto, oltre alle squadre dei volontari del Soccorso alpino, sei squadre dei vigili del fuoco (permanenti e volontari), oltre al personale della Protezione civile. Le ricerche sono andate avanti anche lunedì dell'Angelo.

Le autorità fanno sapere che chiunque abbia visto l'uomo nelle ultime ore è pregato di contattare i carabinieri per dare un aiuto nelle ricerche.