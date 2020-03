I vigili vedono con le telecamere un cliente acquistare due grammi di "maria", escono e lo fermano; via la patente

Una nuova operazione contro il microspaccio è stata messa in atto dalla polizia locale nel tardo pomeriggio di mercoledì nella zona di San Giuseppe, dove i cittadini segnalano spesso situazioni di degrado legate al consumo di sostanze alcoliche e allo scambio di droga.

Nel corso di un controllo tra il parcheggio di via del Mercato Nuovo ed il vialetto pedonale di via Gandhi, il personale del Nos, nucleo operativo speciale, coadiuvato da remoto dai colleghi che controllano le telecamere di videosorveglianza, hanno notato un uomo avvicinarsi ad un gruppo di stranieri seduti su una panchina. Uno di questi si è spostato con l'uomo fin davanti alla chiesa di San Giuseppe, dove gli ha ceduto un involucro in cambio di una banconota, ma la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza ed è così scattato l'intervento.

Con un'auto civetta il personale del Nos ha infatti seguito l'acquirente, che nel frattempo era ripartito con la propria auto, intimandogli poco dopo l'alt. L'uomo ha spontaneamente consegnato agli agenti la droga appena acquistata.

E' stata così sequestrata una dose di marijuana del peso di 2,23. Per l'uomo, B.M., italiano di 50 anni, sono scattati la segnalazione alla Prefettura come consumatore di sostanza stupefacente e il ritiro della patente.