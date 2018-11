I gattini di Salvini finiscono sul The Times e i vicentini si scatenano

La notizia, paradossalmente, è molto seria: il prestigioso quotidiano inglese "The Times" ha pubblicato un articolo (serissimo) in cui riporta le accuse rivolte al ministro Matteo Salvini a proposito dell'uso spregiudicato dei social network, dove, con ritmo incalzante, alterna immagini di migranti sui barconi e sgomberi con quelle di gattini. Il leghista viene definito come "top populist politician", che non si fa scrupoli di usare l'"arma segreta", coccolosa e polosa, tanto amata dai suo followers in costante crescita.

Il fatto che questo modello di propaganda sia stato stigmatizzato da uno dei giornali più influenti del mondo è stata ben presto re-inghiottita dagli stessi utenti, che si sono scatenati in battute. Non poteva che essere molto forte l'eco nella terra dei "magnagati", dove le foto dei gatti, per un motivo o per l'altro, imperversano da sempre.