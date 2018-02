I dati del Censimento: come cambia Vicenza

La popolazione residente a Vicenza continua a diminuire. Se si eccettua il 2013, quando i residenti aumentarono comunque di appena 15 unità, è dal 2011 che si conferma il trend verso il basso, con i segni negativi più pesanti proprio negli ultimi tre anni: -646 abitanti nel 2015, -755 nel 2016 e -578 l'anno scorso. In definitiva, le elaborazioni dei dati demografici dell'ufficio statistica del Comune di Vicenza restituiscono il dato di 111.620 residenti al 31 dicembre 2017, lo 0,5% in meno rispetto ad un anno prima.

“Le cause del calo sono note da tempo – ha osserva l'assessore alla semplificazione e all'innovazione Filippo Zanetti, questa mattina, illustrando i dati a Palazzo Trissino -: il numero di nati, 807 nel 2017, è inferiore al numero di morti, 1.199; e sono di più le persone che se ne vanno da Vicenza, 3.907 l'anno scorso, rispetto a quanti vengono a risiedervi, 3.721 nel 2017. Tuttavia è importante fare il punto annualmente sui cambiamenti demografici della nostra città, perchè disporre di una fotografia reale ci permette di orientare al meglio le scelte politiche e amministrative, oppure capire che impatto possono avere nella società eventuali scelte politiche in corso di discussione”.

I bambini iscritti per nascita a Vicenza sono leggermente aumentati nel complesso (+10) rispetto al 2016, ma per effetto dei soli nati di nazionalità straniera (256 contro i 243 del 2016), mentre i bimbi italiani sono stati 551, tre in meno rispetto all’anno prima, 20 in meno rispetto a due anni prima.

“La tendenza di avere meno nati rispetto ai morti va avanti dal 2007 – ha evidenziato Zanetti -. Inoltre pesa il fatto che anche gli stranieri si sono via via adeguati allo stile di vita occidentale, per cui hanno cominciato a fare meno figli”.

L'identikit di chi se ne va.