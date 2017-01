I 100 anni di nonna Catinella, il Comune festeggia la vicentina centenaria

L’assessore alla comunità e alle famiglie Isabella Sala ha portato gli auguri dell'amministrazione comunale e di tutta Vicenza a Catinella Pranovi che il giorno dell'Epifania ha festeggiato il traguardo dei 100 anni di età nella residenza per persone anziane di Parco Città, in cui vive da più di 15 anni.

Entrata come autosufficiente per scelta autonoma dopo una vita trascorsa a occuparsi della propria famiglia, la signora Pranovi si dimostra ancora allegra e determinata. La signora ha accolto l’assessore con il sorriso che la contraddistingue e la verve che l’età non accenna a sconfiggere.

Catinella è stata festeggiata sia il giorno del suo compleanno che nei giorni successivi con i numerosi parenti e uno dei suoi nipoti ai quali ha fatto da mamma.