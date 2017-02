Hit Show Vicenza, pacifisti e cacciatori uniti dalle polemiche

Sulla manifestazione delle armiprotestano anche lePapa Giovanni XXIII, Cristiani per la pace, Coordinamento dei comitati cittadini, Donne in rete per la pace, Beati i costruttori di pace.

HIT SHOW VIETATA AI MINORI

Dopo la questione del refuso sull'ingresso ai minori di 14 anni con le polemiche dei cacciatori e Sergio Berlato, la risposta di IRG e gli animalisti sul piede di guerra, i pacifisti chiedono un “codice di responsabilità sociale” per definire tipologie di armi e ingresso ai minori, accusando che “siamo di fronte a un'operazione ideologico-culturale che si configura come una promozione delle armi di ogni tipo”.

PROTESTA ANIMALISTI