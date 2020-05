Ubriaco al volante in zona pedonale, rischia di investire quattro pedoni

Nella tarda nottata di mercoledì, verso le 2, un'auto delle volanti della polizia di Stato ha evitato per un soffio la collisione con una vettura che stava uscendo dalla zona pedonale lungo ponte San Mochele dovo averla imboccata poco prima. Per evitare l'auto degli operatori il conducente ha sterzato, rischiando di investire quattro pedoni che stavano passando proprio in quel momento.

L'uomo, in evidente stato di ebrezza alcolica, è stato portato dagli agenti negli uffici della questura per gli accertamenti del caso e indagato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica. patente. A F.A., padovano del 1983,è stata anche ritirata la patente.