Alla guida con alcol quattro volte sopra il limite: denunciato 43enne

Alla guida con un tasso alcolico pari a 2,23 grammi per litro, quattro volte sopra il limite consentito. Per un 43enne di Isola Vicentina è scattata la denuncia per guida in stato d'ebrezza oltra al ritiro della patente e al sequestro della vettura sulla quale viaggiava, una Fiat Punto.

L'uomo, verso le 17:30 di mercoledì, stava transitando lungo la strada Pasubio da Malo in direzione Vicenza quando, secondo la ricostruzione, ha iniziato ad andare a zig zag lungo la strada. La cosa non è sfuggita agli altri automobilisti e, uno di loro ha avvisato la polizia locale.

Gli agenti sono riusciti a rintracciare l'automobilista e a fermarlo. Sottoposto all'alcol test, il 43enne aveva un tasso di 2,32 alla prima prova ed è stato portato al comando della polizia locale dove è stato sottoposto a una seconda prova che ha evidenziato un tasso di 2,23. A quel punto sono scattati i provvedimenti.