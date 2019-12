Ubriaco al volante, fermato due volte in poche ore

Sfilza di denuncie (e di multe salte) oltre che patente ritirata e auto sequestrata. È il lungo conto da pagare alla giustizia arrivato a un 43enne di Schio (F.G. le iniziali) che venerdì mattina è stato fermato da ben tre pattuglie della polizia mentre al volante della sua Merceses 500 Cl, guidava ubriaco e a zig zig lungo strada Pasubio.

La segnalazione al 113 è arrivata verso le 7 di mattina. Molti automobilisti che si stavano recando al lavoro hanno chiamato in questura avvertedno il comportamento pericoloso di un uomo alla guida di un'auto di grossa cilindrata. Le pattuglie, arrivate sulla strada che porta a Schio, hanno fermato la Mercedes e realizzato subito che il conducente era in uno stato di alterazione evidente. Il successivo alcoltest ha infatti registrato 2,53 grammi di alcol per litro di sangue, ovvero cinque volte oltree il limite consentito. A quel punto è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato d'ebrezza.

Assieme al 43enne, sul lato passeggero, si trovava un suo amico che è risultato sobrio e al quale gli agenti hanno consigliato di prendere in mano il volante. Consiglio che è stato completamente ignorato. Due ore dopo, infatti, la pattuglia della volante in servizio di controllo a Campo Marzo, ha di nuovo intercettato la Mercedes nei pressi di viale Eretenio. Incredibilmente alla guida c'era ancora lo scledense al quale avevano appena ritirata la patente, mentre l'amico era scomparso.

L'alcol test ripetuto sull'uomo ha fatto registrare un tasso alcolico diminuito rispetto alla prima rilevazione ma ancora alto. E a quel punto è scattata la seconda denuncia per guida in stato di ebrezza con patente ritirata.