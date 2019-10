Senza patente da 10 anni, si schianta contro un muretto

Girava con la patente revocata dal 2009. A scoprirlo una pattuglia delle volanti della questura di Vicenza intervenuta nella notte tra venerdì e sabato in seguito alla chiamata di alcuni cittadini, i quali hanno avvisato il 113 che un'auto si era schiantata contro il muretto del supermercato Dpiù in via Quadri.

L'intervento è avvenuto poco prima delle 3. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato S.C., vicentino di 36 anni, che affermava di non essere stato lui a finire con l'auto addosso al muretto, al contrario di quello che avevano affermato i testimoni presenti. Alla prova dell'alcoltest l'uomo è risultato positivo, con 0,96 ed è stato denunciato per guida in stato d'ebrezza.

Gli agenti, dopo aver fatto ulteriori controlli, hanno però scoperto che non poteva guidare in quanto la patente gli era stata revocata dieci anni prima. A quel punto è scattato il fermo amministrativo del veicolo e il ritiro della carta di circolazione.