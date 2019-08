Circolava con lo scooter ma la patente gli era stata revocata 6 anni fa: denunciato

Domenica pomeriggio gli agenti delle Volanti di Belluno hanno fermato per un controllo P.S., 58enne, residente nel Vicentino, a bordo di un grosso scooter che circolava nelle vie del centro in modo incerto. Una volta fermato, l'uomo, ha dichiarato ai poliziotti di aver scordato la patente a casa, in realtà il documento di guida proprio non ce l'aveva.

Dai controlli effettuati, è infatti emerso che il titolo di guida gli era stato revocato 6 anni prima e da allora non ne aveva più conseguito un altro. Il conducente, in virtù del fatto che nel biennio trascorso era già stato sanzionato amministrativamente per la guida con patente revocata, è stato denunciato per la recidiva di guida con patente revocata; il mezzo è sottoposto a sequestro amministrativo al fine della confisca.