Degrado ai tempi del Coronavirus: guanti e mascherine gettati in campagna

Guanti e mascherine gettati lungo le capezzagne di campagna. È la scoperta fatta da alcuni agricoltori della zona Ghisa, che hanno immediatamente avvisato il Comune, il quale ha riscontrato altri casi in altre zone della città.

«L’abbandono di rifiuti è un comportamento veramente grave – commenta il sindaco Gianfranco Trapula – e lo è ancora di più in questo frangente, perché gettare a terra guanti e mascherine non è soltanto un gesto di inciviltà, ma anche di irresponsabilità per le conseguenze sanitarie che potrebbe subire chi ne venisse in contatto. Penso non solo agli agricoltori impegnati nel loro lavoro nei campi, ma anche ai bambini che in questi giorni con le loro famiglie stanno iniziando a riassaporare le uscite in mezzo alla natura»