Grumolo, tentato furto con spaccata alla concessionaria: quarto assalto in un anno

Tentato furto con spaccata alla Ford Bisson Auto in via Nazionale a Vancimuglio, frazione di Grumolo delle Abbadesse. Nella notte tra lunedì e martedì, verso le 4 del mattino, i malviventi sono entrati all'interno della concessionaria scavalcando la recinzione e appropiandosi di tre monovolume (Ford S-Max, Opel Zafira e Volkswagen Passat). In seguito hano preso una Ford Ranger usandola come ariete per sfondare la cancellata principale ma l'auto è rimasta incastrata impedendo loro di completare il furto.

Non contenti hanno quindi usato la Passat per cercare di uscire dalla ringhira in parte divelta, ma anche questa volta il mezzo è rimasto bloccato. Ai ladri non è restato che darsi alla fuga a piedi nei campi prima dell'arrivo della sorveglianza e delle forze dell'ordine

È la quarta volta in un anno che la ditta subisce un furto o un tentativo di furto. Anche se non è stato portato via niente la spaccata ha causato all'azienda un danno di circa 40mila euro tra i danni al cancello e alle auto. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire agli autori della spaccata che, a quanto sembra, avevano già ispezionato il luogo e pianificato il colpo visto che conoscevano il posto dove erano posizionate le chiavi di accensione utilizzate per mettere in moto le auto.