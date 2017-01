Grumolo, tentano furto in concessionaria usando auto come ariete

Nella notte tra lunedì e martedì, verso le ore 02.20, ignoti malfattori hanno tentato di effettuare un furto di auto presso la concessionaria Bisson Auto di via Nazionale a Grumolo.



I ladri, dopo aver scavalcato il muro di cinta della concessionaria, hanno usato come ariete ben cinque autovetture monovolume parcheggiate nel cortile interno, una dopo l’altra, per tentare di sfondare il cancello di ingresso dell’attività commerciale, al fine di potersi allontanare con le auto che avevano evidentemente deciso di rubare. Nonostante i vari tentativi, le misure di protezione passiva, poste a difesa dell’esercizio, hanno retto ai numerosi impatti provocati dalle stesse auto usate come ariete.



La contestuale attivazione automatica dell’allarme, a seguito della quale vi è stato l’immediato intervento di una pattuglia dei carabinieri, ha messo in fuga i malviventi, che si sono dovuti allontanare a piedi, in direzione dell’autostrada, rinunciando all’esecuzione dell’atto criminoso.