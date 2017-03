Grumolo, rapina in farmacia: tre arresti

Armati di pistola e travisati in volto da un passamontagna, in due si erano fatti consegnare l'incasso, 700 euro, per poi scappare con un terzo complice su una Fiat Punto di colore blu. La rapina era avvenuta l'8 marzo scorso, ai danni della farmacia di Michela Salviati, in via Roma, a Grumolo delle Abbadesse, nel Vicentino.



ARRESTATI 3 PADOVANI. Dopo oltre 24 ore di indagini, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Padova hanno rintracciato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria tre padovani, ritenuti gli autori del colpo.