Grumolo, dramma della solitudine: Milorad Pejic trovato morto nel letto dopo giorni

Dramma della solitudine a Grumolo delle Abbadesse. Un 55enne bosniaco, Milorad Pejic, è stato trovato senza vita sul suo letto, nell'appartamento di via Mazzini dove abitava. L'uomo era morto da almeno 4 giorni.



L'intervento dei carabinieri, martedì sera, è scattato dopo la segnalazone dei parenti della vittima, in patria, che da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con il congiunto. Ai sanitari del Suem, intervenuti con i militari, non è rimasto che constatare il decesso del 55enne, probabilmente causato da un malore.