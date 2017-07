Grumolo delle Abbadesse, operaio fora tubatura: allarme perdita gas

I vigili del fuoco sono intervenuti ore 14 in via Roma a Grumolo delle Abbadesse per garantire la sicurezza a causa di una copiosa perdita di metano da una tubazione di media pressione, bucata durante l’effettuazione di lavori. Un operaio mentre rompeva la strada con un martello di una macchina operatrice ha forato la condotta principale del metano.

I vigili del fuoco hanno interdetto la strada e assicurato la sicurezza degli operatori dell’Aim, che dopo aver fatto abbassare la pressione sulla condotta hanno iniziato il lavoro il blocco della perdita sulla tubazione, che dovrà essere ripristinata completamente nei prossimi giorni. Le operazioni di soccorso sono terminate alle ore 18.