Rogo nella notte: in fiamme una casa colonica

Pompieri al lavoro per un incendio fivambato in una casa colonica in via Scamozzi a Vancimuglio, frazione di Grumolo delle Abbadesse. Il rogo è scoppiato nella notte e le operazioni dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con tre squadre, sono iniziate verso le 6 del mattino per concludersi poco prima delle 11.

La casa, fortunamente disabitata, ha subito pesanti danni in una parte del fabbricato. Non si registra nessun ferito.