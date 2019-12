Gru urta e piega il palo della fune di guardia: linea ferroviaria bloccata

Martedì mattina, intorno alle 8.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Grande a Cassola per mettere in sicurezza un palo della fune di guardia del passaggio a livello ferroviario, urtato e piegato sulla linea ferrata, dopo essere stato agganciato dal braccio di una gru di un camion in transito.

La squadra dei pompieri arrivata da Bassano del Grappa, ha provveduto al taglio del palo e al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto i tecnici della linea ferroviaria per il ripristino delle opere danneggiate del passaggio a livello.

La linea ferroviaria Venezia-Bassano durante le operazioni di soccorso è rimasta bloccata. Le operazioni dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.