Valstagna, precipita alle grotte di Oliero: grave escursionista

Una brutta ferita alla testa e un sospetto trauma cranico per una caduta da una rupe.

L'incidente successo alle grotte di Oliero, comune di Valstagna,verso le 12:21 di mercoledì, ha visto coinvolto un escursionista che stava camminando fuori dal sentiero. L'uomo, per cause in corso di accertamento ha fatto una rovinosa caduta da un'altezza di tre metri ed è caduto in acqua.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'elisoccorso dell'ospedale di Trento per il trasporto all'ospedale Santa Chiara.